Justiça determina medidas para melhoria na Delegacia de São Gabriel da Cachoeira

Estado do Amazonas deve providenciar, no prazo de seis meses, melhorias na estrutura física da Delegacia de Polícia de São Gabriel da Cachoeira/AM, sob pena de multa no valor de R$50 mil. A Ação Civil Pública foi ajuizada pela Promotoria de Justiça de São Gabriel da Cachoeira. A decisão é de 16/05.

Além das providências relativas à melhoria das redes elétrica, hidráulica e sanitária, e do mobiliário, a sentença determina, também, a construção de local específico para a prisão de mulheres, a implantação de uma Delegacia da Mulher e a destinação de recursos materiais suficientes às atividades da polícia judiciária, tais como viaturas, combustível, armamentos e rádios.

A sentença inclui, ainda, a designação imediata e definitiva de três Delegados de Polícia, nove agentes policiais, quatro escrivães, quatro carcereiros, todos concursados para os respectivos cargos.

