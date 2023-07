Justiça decreta prisão temporária de suspeito de matar sua prima

O Juiz de Direito Rafael Echevarria Borba, titular da Vara Criminal da Comarca de Alegrete, em audiência de custódia realizada nesta sexta-feira, 14/7, manteve a prisão temporária, pelo prazo de 30 dias, de Emerson da Silveira Leonardi. Ele é suspeito da morte de sua prima, Priscila Ferreira Leonardi, de 40 anos.

A vítima, que residia em Dublin, na Irlanda, chegou ao Brasil para resolver pendências no inventário de seu pai. No dia 19/6, Priscila foi dada como desaparecida. Após 19 dias de procura, seu corpo foi localizado com sinais de estrangulamento e espancamento, no Rio Ibirapuitã.

O caso tramita em segredo de justiça.

Com informações do TJ-RS