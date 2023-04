Justiça decreta prisão preventiva de homem acusado de ataque em creche em SC

O homem preso em flagrante delito na manhã da última quarta-feira (5/4), após ataque em uma creche de Blumenau, teve a prisão em flagrante convertida em preventiva durante audiência de custódia realizada na tarde desta quinta-feira (6/4). A decisão do juiz plantonista ocorreu após manifestações do Ministério Público e da defesa do réu, representada pela Defensoria Pública.

O magistrado considerou que a prisão preventiva se justifica à vista da necessidade de manutenção da ordem pública e da reta aplicação da lei penal. “Blumenau, Santa Catarina e o Brasil estão de luto” – registrou o magistrado em sua decisão.

Na audiência de custódia não há um interrogatório acerca dos fatos. Ela tem a finalidade única e exclusiva de investigar em quais condições houve a situação de flagrante. É verificado se o conduzido teve respeitado os seus direitos, de integridade física e de acesso a informação, como ligação para advogado e para a família. Durante o ato não há questionamentos sobre os fatos que levaram à prisão e tampouco a oitiva das partes. Dela participam o juiz, a promotoria, a parte e seu defensor.

Sob sigilo, por conta da presença de menores nos autos, o processo tramitará na 2ª Vara Criminal da comarca de Blumenau.