Justiça de São Paulo decreta liberdade provisória a acusados de esquecer menino em van escolar

A Justiça de São Paulo concedeu, nesta quarta-feira (15), em audiência de custódia, liberdade provisória com medidas cautelares ao motorista de van escolar, Flávio Robson Benes, 45 anos, e sua esposa, que também é sua auxiliar, após terem esquecido um menino de dois anos dentro do veículo, na manhã de terça-feira (14).

Segundo a Polícia Militar, o motorista pegou o menino pela manhã para levá-lo à escola, mas somente encontrou a criança à tarde, e o encaminhou para o hospital, já sem vida. A suspeita é de que a morte ocorreu devido ao forte calor de 37,3°C na capital.

O motorista e a sua esposa, Luciana Coelho Graft, de 44 anos, foram presos e levados à audiência de custódia, e devem cumprir as medidas cautelares impostas como o comparecimento obrigatório em juízo, atualização de endereço, proibição de se ausentar da cidade por mais de oito dias sem autorização do juízo, recolhimento domiciliar no período de 22 horas às 6 horas – inclusive nos dias de folga, proibição de manter qualquer contato com testemunhas do processo e familiares da vítima, suspensão do exercício da atividade profissional de transporte escolar de crianças e adolescentes, e ainda devem entregar a Carteira Nacional de Habilitação.