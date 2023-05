Justiça condena receptor de veículo roubado, clonado e vendido

O veículo foi roubado em Porto Alegre. O réu, em Lages-SC, mesmo ciente de sua origem ilícita, recebeu com a intenção de comercializá-lo. Para tanto, alterou ilegalmente alguns dos sinais identificadores, como placas, número do chassi e outros acessórios, e vendeu para uma pessoa que levou o carro clonado para o Oeste.

Pelos crimes de receptação qualificada e alteração do sinal identificador de veículo automotor, o juízo da 2ª Vara Criminal da comarca de Lages condenou o acusado a pena de seis anos de reclusão, em regime semiaberto.

Conforme consta nos autos, o homem era conhecido no meio policial por envolvimento numa organização criminosa que comercializava veículos clonados. Ele era, conforme apurado, o receptor catarinense de veículos roubados em Porto Alegre pela referida organização.

Para conseguir vender o carro clonado, o réu utilizou ilegalmente os dados pessoais do dono de um veículo com modelo e cor iguais ao roubado no estado gaúcho e, ainda, se passou por ele para ocultar a origem ilícita do bem. A sentença ainda é passível de recurso.