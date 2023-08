Júri condena quatro acusados de matar casal no Vale. Ex-marido e filho arquitetaram o crime

Em sessão que começou às 9h de quinta-feira (24/8) e se estendeu até a madrugada desta sexta-feira (25), o Tribunal do Júri da comarca de Timbó condenou todos os quatro acusados de matar um casal no Vale do Itajaí em 2022. Entre os réus, que foram denunciados pelo Ministério Público de Santa Catarina, estavam o ex-marido e o filho da mulher, que teriam contratado uma dupla de criminosos para consumar o crime mediante promessa de recompensa.

A mulher e o namorado foram amarrados, agredidos e degolados dentro de casa. Segundo a acusação, o crime foi arquitetado pelo ex-marido e pelo filho da mulher motivados pelo desejo de evitar a divisão do patrimônio da família após ela pedir o divórcio e, na sequência, iniciar um novo relacionamento amoroso com o homem que foi assassinado com ela.

Com a decisão dos jurados, que acolheu as teses do Ministério Público, foi prolatada sentença pelo juiz presidente do Tribunal do Júri, sendo o ex-marido condenado a 43 anos, seis meses e 20 dias de reclusão, e o filho a 36 anos de reclusão, ambos inicialmente no regime fechado, pela prática dos crimes de homicídio e feminicídio. Também foram sentenciados a seis meses de detenção, no regime aberto, por fraude processual, além do pagamento de 20 dias-multa.

Os outros dois réus, delegados por pai e filho para executar as vítimas, foram condenados a pouco mais de 32 e 39 anos de prisão, em regime fechado, além de seis meses de detenção no regime aberto, também por fraude processual, e pagamento de 30 dias-multa. Os dois executores também foram sentenciados pela prática do crime de integrar organização criminosa.