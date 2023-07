Juiz manda universidade matricular cotista em vaga de ampla concorrência

É incabível a exclusão de candidato cotista de processo seletivo para universidade se ele possuir pontuação suficiente para ingresso por meio das vagas de ampla concorrência.

Esse foi o entendimento do juiz Márcio Morrone Xavier, da Vara das Fazendas Públicas, Registros Públicos e Ambiental da Comarca de Rio Verde (GO), para determinar que a Universidade de Rio Verde efetue a matrícula de uma candidata aprovada no vestibular para Medicina.

No caso concreto, a estudante se inscreveu no vestibular como cotista e não obteve nota suficiente para ser aprovada nessa categoria. Sua pontuação, contudo, foi superior à nota de corte para as vagas de ampla concorrência.

Ela, então, solicitou a matrícula, mas teve o pedido negado pela universidade. Por esse motivo, a estudante decidiu acionar o Poder Judiciário.

Ao analisar o caso, o magistrado constatou que os argumentos da autora da ação eram verdadeiros e que, por esse motivo, ela tinha direito à matrícula na universidade.

“Logo, verifico que a probabilidade do direito (verossimilhança das alegações) se faz presente, eis que demonstrada a obtenção de nota suficiente para a impetrante ingressar no curso de Medicina, no Campus de Formosa, pela ampla concorrência”, resumiu o julgador.

Processo 5423123-19.2023.8.09.0138

Com informações do Conjur