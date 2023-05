Homem que roubou, estuprou e matou estudante vira réu

Sérgio Alves da Silva tornou-se réu pelos crimes cometidos contra Regiane da Silva Oliveira. A ação ajuizada pela Promotoria de Justiça do Tribunal do Júri de Planaltina foi recebida pela Justiça na sexta-feira, 26 de maio.

Sérgio responderá pelos crimes de roubo, sequestro, estupro, homicídio quadruplamente qualificado (emprego de meio cruel, uso de recurso que dificultou a defesa da vítima, intenção de ocultar a prática de outro crime e feminicídio) e ocultação de cadáver. Os crimes ocorreram entre 17 e 18 de abril, no Setor Tradicional de Planaltina.

De acordo com a denúncia, na noite de 17 de abril, Sérgio atacou Regiane com uma faca para roubar uma bicicleta. Nessa mesma situação, ele sequestrou a jovem com a intenção de estuprá-la. Depois disso, até o dia seguinte, ele a estuprou três vezes. De manhã, ele matou Regiane com ao menos 13 facadas, levou o corpo até as margens do rio e cobriu-o com gravetos e uma manta.

Processo: 0706729-14.2023.8.07.0005

Com informações do MPDFT