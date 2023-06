Homem que matou ex-mulher com pia do banheiro é condenado a 28 anos de prisão

A Promotoria de Justiça do Tribunal do Júri do Paranoá obteve, nesta quinta-feira, 22 de junho, a condenação de Cleiton Rogério Pereira Costa a 28 anos e 6 meses de reclusão pelo homicídio quadruplamente qualificado da ex-companheira Patrícia Silva Vieira Rufino. As filhas do casal, de 8 e 10 anos, estavam presentes quando a discussão e as agressões começaram.

Os jurados acolheram as qualificadoras apontadas pelo Ministério Público do Distrito Federal e Territórios (MPDFT): feminicídio; meio que dificultou a defesa da vítima, a mulher estava no chão e não teve chance de se defender dos socos e dos golpes com uma pia; meio cruel, pois houve sofrimento excessivo e desnecessário da vítima; e crime foi cometido na frente das filhas de 8 e 10 anos.

Em 17 de setembro de 2022, durante uma discussão, em um sábado à tarde, Cleiton agrediu Patrícia com socos e chutes. Ele a deixou machucada no chão e, com a intenção de matar, foi até o banheiro para pegar a pia. Nesse momento, a vítima disse para as filhas correrem e saírem do local. Quando Cleiton voltou, ele golpeou várias vezes a mulher com a pia até matá-la. Eles estavam separados há aproximadamente cinco anos. O homem tinha histórico de violência doméstica.

Com informações do MPDFT