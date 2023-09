Homem que matou a própria mãe asfixiada é denunciado pelo MPES

O Ministério Público do Estado do Espírito Santo (MPES), por meio da 15ª Promotoria de Justiça Criminal de Vitória, denunciou, na última sexta-feira (01/09), Wagner Boninsenha, acusado de matar a própria mãe Anna Geralda Boninsenha, mediante asfixia provocada por esganadura. Na ação, o MPES pede a condenação do denunciado por homicídio praticado por motivo torpe, uso de meio cruel, recurso que impossibilitou a defesa da vítima, além da qualificadora de feminicídio com agravante da vítima ser idosa. E requer a manutenção da prisão preventiva do denunciado.

De acordo com a denúncia, o crime ocorreu na manhã do dia 16 de agosto, na residência em que a vítima morava com o denunciado, no bairro Jardim Camburi, em Vitória. Wagner teria agido de forma premeditada, quando surpreendeu a mãe por trás e começou a esganá-la, fazendo com que a vítima caísse no chão e gritasse por socorro. Na sequência, pôs-se em cima dela e continuou o ato, quando percebeu que a mãe estava inconsciente, ele tapou o nariz da senhora até sentir que não respirava mais, evidenciando uma ação criminosa com requintes de crueldade.

Após o crime, o denunciado fugiu do local dos fatos e foi para Vila Velha almoçar e passear na praia e, logo após, retornou para Serra, hospedando-se em uma pousada próxima ao Terminal de Carapina, local em que foi encontrado posteriormente e detido pela polícia.

O MPES requer que o denunciado seja processado e, ao final, pronunciado, para ser julgado e condenado pelo Tribunal Popular do Júri. Requer também que seja fixado valor mínimo a ser pago por ele para reparação dos danos materiais e morais causados.

Com informações do MPES