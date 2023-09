Homem denunciado por invadir aplicativo bancário e utilizar falsa identidade em redes sociais

O Ministério Público de Goiás (MPGO) ofereceu denúncia contra Denis Dourado Nascimento, em Águas Lindas de Goiás, pelos crimes de invasão de dispositivo informático e falsa identidade. Na denúncia, a promotora de Justiça Renata Caroliny Ribeiro e Silva relata que, no dia 30 de junho deste ano, o réu roubou o celular e invadiu dispositivo informático de uso alheio (celular), conectado à rede computadores, com o fim de obter e adulterar dados e informações, sem autorização expressa do usuário. A denúncia foi recebida nesta última terça-feira (29/8) pelo juiz Felipe Morais Barbosa.

Os crimes ocorreram quando o denunciado acessou o celular da vítima e alterou dados de acesso de sua conta bancária e de mensagens privadas, e, ainda, atribuiu a si falsa identidade para obter vantagem própria passando-se pela vítima, por meio de mensagens privadas.

Em relação ao roubo, a promotora de Justiça esclarece que, por este crime, ele já é réu em ação penal própria. Ela detalha que, após roubar o aparelho, ele alterou o número de telefone vinculado a um aplicativo bancário, cadastrando-o ao seu número de celular, tendo, assim, acesso ao dinheiro da vítima.

Além disso, acessou conversas privadas da vítima e enviou mensagens para diversos contatos por meio de redes sociais como se fosse ela, pedindo dinheiro emprestado sob o pretexto de que sua mulher estava doente.

Apurou-se que um amigo da vítima fez uma transferência bancária para a conta indicada, no valor de R$ 300,00. O denunciado, no entanto, não conseguiu sacar porque o cartão já havia sido bloqueado.

Com informações do MPGO