Homem que assassinou sargento da PM em troca de tiros é condenado a 23 anos de prisão

Pelo homicídio de um policial militar, um homem foi condenado pelo Conselho de Sentença da comarca de Chapecó a 23 anos de reclusão em regime fechado. A sessão de julgamento contou com grande número de PMs. Normalmente, tais profissionais se fazem presentes para garantir a ordem do júri, mas desta vez participaram em solidariedade à família da vítima do crime, ocorrido em setembro de 2021.

O acusado dos disparos de arma de fogo que tiraram a vida do servidor público, sargento da corporação, teve reconhecida a qualificadora de motivo fútil pelos jurados. A sentença também incluiu o crime de porte ilegal de arma de fogo. A sessão, realizada na última sexta-feira (7/7), foi conduzida pela equipe da 1ª Vara Criminal da comarca.

Até o horário do almoço foram ouvidas as testemunhas. A exibição de vídeos com as oitivas demorou duas horas e 30 minutos. Após, duas pessoas falaram presencialmente. Na retomada dos trabalhos, a tarde seguiu com o interrogatório do réu, apresentação da acusação e defesa. O promotor de justiça pediu réplica e a defesa rebateu com tréplica. A sentença foi lida às 20h30.

De acordo com a denúncia, o crime aconteceu em 11 de setembro de 2021, no bairro Jardim do Lago. Depois de um acidente de trânsito, houve discussão entre o acusado e moradores vizinhos do proprietário do veículo, seguida de agressões físicas. Um policial militar de folga, familiar dos moradores agredidos, foi até a residência do réu. Ele conversava com a mãe e o padrasto do acusado quando este chegou. Houve troca de tiros, e o policial acabou ferido fatalmente. O autor do crime está preso desde os fatos e teve negado o direito de recorrer em liberdade.

Com informações do TJ-SC