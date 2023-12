Homem é condenado por tentativa de homicídio, ameaça, lesão corporal e porte ilegal de arma

O ciúme levou um morador de Joaçaba a cometer vários crimes. No início da madrugada de 3 de junho de 2022, ele foi à casa onde a ex-companheira estava com o novo namorado e fez ameaças, dizendo que “meteria bala nos dois”. Retornou pela manhã com uma arma de fogo não registrada e invadiu a residência. Agrediu a mulher, causando-lhe lesões, e na sequência tentou matar o homem, fazendo vários disparos. As práticas o submeteram ao Tribunal do Júri.

A sessão aconteceu na última sexta-feira (15) no fórum da comarca. Os jurados acolheram a denúncia do Ministério Público de Santa Catarina e condenaram o réu. A pena foi fixada em 24 anos de reclusão em regime inicial fechado por tentativa de homicídio com duas qualificadoras (motivo fútil e emprego de recurso que dificultou a defesa), ameaça e lesão corporal, e nove meses e sete dias de detenção em regime semiaberto por porte ilegal de arma. A Promotora de Justiça Francieli Fiorin, da 3ª Promotoria de Justiça da Comarca de Joaçaba, conduziu a acusação no julgamento. “As provas eram contundentes e o Conselho de Sentença deu a resposta que a população esperava, condenando o homem por suas práticas criminosas”, disse. O réu tem outros antecedentes criminais – especialmente por delitos praticados contra mulher no contexto de violência doméstica – e cumpria pena em regime aberto na época dos fatos. Ele não poderá recorrer em liberdade. Com informações do MPSC