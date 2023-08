Homem é condenado a 28 anos de prisão por homicídio triplamente qualificado

A pedido do Ministério Público do Estado de Roraima (MPRR), o Tribunal do Júri da Comarca de São Luiz condenou na tarde desta terça-feira, 01 de agosto, Ronaldo Borges Castro, conhecido como “Bala de Prata”, a 28 anos e 9 meses de prisão. O réu foi condenado por homicídio triplamente qualificado e por integrar organização criminosa.

O crime ocorreu em maio de 2018, na vicinal 35, km 04, no município de São João da Baliza. Na ocasião, Francisco José Vitor da Silva, foi brutalmente assassinado pelo réu que estava com outros dois comparsas: Vinícius da Luz Bezerra e Williams Martins de Oliveira, ambos integrantes de organização criminosa.

Segundo a denúncia, oferecida pela Promotoria de Justiça da Comarca de São Luiz, Francisco José Vitor da Silva foi atingido por tiros, inclusive nas costas, e por pauladas na cabeça. A vítima ainda teve o corpo esquartejado pelos criminosos.

Para o MPRR, o réu, enquanto membro da facção, acompanhou a execução do crime para garantir que o assassinato fosse consumado pelos demais comparsas.

Com informações do MPRR