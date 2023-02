Governo Lula voltará a cobrar impostos federais sobre gasolina a partir de quarta feira

O governo federal decidiu que a desoneração de impostos sobre a gasolina deva chegar ao fim a partir de 1º de março, quarta-feira. O retorno dessa cobrança, no entanto, se dará por meio de alíquotas diferenciadas, porém, terão reflexos negativos no bolso do consumidor.

O governo pôs fim a desoneração de impostos sobre combustíveis inaugurada no governo Bolsonaro e acabou com isenção de impostos federais sobre a gasolina e o etanol. O Ministro Fernando Haddad, de há muito tempo, desde que assumiu o Ministério, vinha declarando que não mais haveria espaço fiscal para a desoneração.

Ainda não estão claros quais serão os critérios a serem usados na modelagem a ser adotada sobre as alíquotas. Ainda haverá uma reunião entre o presidente da Petrobrás, Jean Paul Prates, e o secretário-executivo do Ministério da Fazenda, Gabriel Galípolo. Somente após, as alíquotas serão definidas.