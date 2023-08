Frutaria prova que sofreu prejuízos de suspensão de Energia e será indenizada em mais de R$ 800 mil

A Corte de Justiça do Amazonas, em Acórdão relatado pelo Desembargador Abraham Peixoto Campos Filho, confirmou a sentença da Juíza Scarlet Braga Barbosa Viana, de Manacapuru, firmando-se uma condenação à Amazonas Energia por danos materiais e morais cujos valores reunidos somam aproximadamente R$ 900 mil, sem a inclusão de juros e correção monetária que deverão ser desembolsados pela concessionária a uma empresa individual de fabricação de conservas de frutas -Frutilita.

No pedido de indenização por danos materiais e morais, os advogados José Marconi Moreira Filho e Décio Flávio Gonçalves Torres Freire, expuseram à juíza que a empresa sofreu prejuízos que somaram R$ 890 mil em decorrência da suspensão do fornecimento de energia elétrica entre os dias 19 e 21 fevereiro de 2019, imputável, segundo a própria Amazonas Energia, dentre outros motivos, a furto dos cabeamentos de alimentação elétrica. Segundo o que consta na ação, cerca de 136.122 pessoas ficaram desprovidas de energia elétrica naqueles períodos.

Depois, houve uma segunda suspensão de energia elétrica, dessa vez no período de 19 de julho até o dia 26 de julho do ano de 2019, com danos coletivos, sociais, individuais, em seguimento patrimonial e extrapatrimonial.

A empresa mantinha contratos para suprir o abastecimento de produtos de frutas, e não conseguiu atender à demanda, não cumprindo com sua responsabilidade ante a falta de energia, essencial para suas atividades. Afora os prejuízos decorrentes da não consumação dos contratos, sérios problemas à imagem da empresa também se sucederam. Com base nessas premissas, juntada de documentos, laudos e outros exigíveis na espécie, o autor demonstrou a relação entre a suspensão no fornecimento de energia, por longo tempo, e os danos sofridos.

Com o prejuízo de grande monta sofrido ante a interrupção dos serviços prestados pela concessionária, a sentença considerou que faltou à Amazonas Energia o cumprimento, com a prestação da eficiência, adequação e qualidade dos serviços a que se obriga, na razão da concessão de outorga de interesse público, coletivo e social.

A empresa demonstrou ter perdido 82 (oitenta e duas) toneladas de suco de polpa de frutas, que restaram estragadas, se tornando impróprias para o consumo devido a falta de energia elétrica. Relatórios técnicos demonstraram os fatos e os danos decorrentes. Os produtos haviam perecido pela falta de energia elétrica. Danos morais decorreram, conforme os fundamentos expostos, concluiu a sentença da magistrada.

A concessionária recorreu. Em segunda Instância, com voto condutor do Desembargador Abraham Peixoto Campos Filho, a Terceira Câmara Cível deu parcial provimento ao Recurso da Concessionária, modificando, apenas, os valores da indenização por danos morais.

Manteve-se o valor dos danos materiais, pois se interpretou que a empresa comprovou o valor de mercado dos produtos que restaram inutilizados pela conduta ilícita da concessionária de energia, fixados na monta de R$ 850 mil. Alterou-se, somente os valores dos danos morais, fixados em R$ 80 mil reais na primeira instância e reajustados para R$ 15 mil conforme decisão unânime ante a Terceira Câmara Cível do Tribunal do Amazonas.

Processo n° 0001617-42.2019.8.04.5401