Fora do país, Bolsonaro discursa em conferência e fala sobre riscos de prisão

Neste sábado, nos Estados Unidos, o ex-presidente Jair Bolsonaro esteve presente na Conferência de Ação Política Conservadora, o CPAC- o maior evento conservador do mundo, que ocorre em Washington. Ao se pronunciar, Bolsonaro disse se sentir em casa, no Brasil. Se referiu à América como terra da liberdade, do progresso e da ordem. “É o que muito político promete e não cumpre”, arrematou Bolsonaro.

O ex-presidente afirmou que nunca esperou ter governado o Brasil, foi quando fez menção à Dilma Roussef, embora não tenha citado o nome da também ex-presidente. “Quando vi uma comunista ser reeleita no meu país, eu resolvi enfrentar esse desafio”, disse Bolsonaro.

Bolsonaro disse, ainda, que sua missão, ‘como presidente da República, ainda não findou’, e que deve voltar ao país, mas que sabe que enfrentará riscos, inclusive o de ser preso. “Uma ordem de prisão pode aparecer do nada. Bolsonaro se referiu à crise dos Yanomamis, além do rsco de ficar inelegível.