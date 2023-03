Ação que discute alíquotas de ICMS não deve ser proposta contra Secretário de Fazenda

A Desembargadora Maria das Graças Pessoa Figueiredo, do Tribunal de Justiça do Amazonas, rejeitou um mandado de segurança coletivo, impetrado pela Associação Nacional dos Contribuintes de Tributos, firmando pela improcedência de um pedido contra o Secretário Estadual de Fazenda do Amazonas, no qual se requereu o afastamento das alíquotas de ICMS, na base de 25% e 30%, respectivamente, sobre as operações incidentes sobre serviços de energia e de telecomunicações.

Foi reconhecida a legitimidade da autora, por reunir associados, pessoas físicas e jurídicas, que desempenham atividades nas quais se utilizam desses serviços, mas se recusou a legitimidade passiva do Secretário da Fazenda. Deliberou-se, ainda que não houve adequação da ação eleita.

O Acórdão firmou que a atividade de lançamento do tributo é privativa de fiscais de carreira, nos termos do art. 37, XXII, da Constituição Federal, ‘de sorte que não haveria como atribuir ao Secretário de Fazendas as competências relativas à constituição do crédito e exigência do ICMS’.

Para um melhor exame da essencialidade desses serviços e a seletividade dele resultante, com impacto nas alíquotas do ICMS, com o fim de ser verificado a possibilidade de se elevar ou diminuir essas alíquotas, se cuide de matéria que exija, necessariamente, dilação probatória, situação incompatível com a ação de mandado de segurança .

Em recuso de embargos, a ANCT insistiu na busca da medida requerida, apontou omissões e contradições, alegando que o que é essencial, como a energia elétrica e os serviços de telecomunicações, não pode ser tributado a mais do que outros serviços também essenciais. A tese não foi acolhida, mormente em face do tema 745 do STF.

Para o julgado, se há contradição é no próprio aresto do STF invocado como parâmetro no recurso de embargos e não no acórdão embargado.

0004530-93.2022.8.04.0000

