Entenda as agressões sofridas por Moraes, de acordo com a narrativa do Ministro

O Ministro Alexandre de Moraes, do STF, ao narrar a Polícia Federal sobre as agressões sofridas no Aeroporto Internacional de Roma, expôs, com detalhes, as circunstâncias nas quais ele, e a família, foram submetidos às ofensas de três pessoas, de uma mesma família. São alvos da representação do Ministro, na sequência, Roberto Mantovani Filho e a esposa, Andreia Munarão, e o genro do casal, Alex Zanatta.

Tudo começou quando Andréia Munarão, a mulher de Roberto Mantovani, se aproximou de Moraes na noite do dia 14 de julho, por volta das 19 hs, no Aeroporto Internacional de Roma, proferindo ofensas, do tipo “bandido, comunista e comprado”.

Roberto Mantovani, o marido de Andreia, entrou na confusão, chegou perto de Alexandre Barci de Moraes, o filho do Ministro que reagiu às ofensas, e sofreu, por parte de Mantovani, um tapa em seus óculos. Houve a intervenção de pessoas presentes no Aeroporto, e a confusão foi cessada, completou o Ministro.

A confusão teve sequência no mesmo dia, no referido Aeroporto. Andréia e Alex Zanatta, o genro, insistiram nas ofensas e repetiram palavras ofensivas nas proximidades da sala VIP. O Ministro alertou que seriam fotografados para identificação posterior. Não foi suficiente. Os agressores continuaram a proferir palavras de baixo calão.

Há possibilidade jurídica de que os agressores, afora os crimes contra a honra do Ministro e da família, além das ameaças, também respondam pela prática de atos antidemocráticos, à depender das apurações iniciadas no dia de hoje pela Federal e que se estenderão até a próxima terça-feira.