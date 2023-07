Em encontro com defensores-gerais, Flávio Dino se coloca à disposição das Defensorias

Nesta quinta-feira (13), o ministro da Justiça, Flávio Dino, recebeu em Brasília 23 defensores públicos-gerais de diversas partes do país para tratar do fortalecimento das Defensorias.

A agenda institucional foi solicitada pelo Conselho Nacional das Defensoras e Defensores Públicos-Gerais (Condege), que pediu apoio do Ministério da Justiça para a construção de políticas que consolidem a presença das Defensorias em todas as comarcas do Brasil.

O defensor público-geral do Amazonas, Ricardo Paiva, esteve presente no encontro, e disse que o Ministério da Justiça pode ajudar a abrir portas para fortalecer a atuação das instituições.

O presidente do Condege, defensor público-geral por Roraima Oleno Matos, apresentou pautas que são de interesse das Defensorias e que tratam, especialmente, do crescimento da instituição e do aumento da capacidade de atendimento da população hipossuficiente.

O ministro Flávio Dino, por sua vez, se mostrou um entusiasta do modelo de prestação de serviços das Defensorias Públicas, e colocou a pasta à disposição para parcerias e apoio institucional no Congresso Nacional.

Com informações da DPE-AM