Em agenda internacional, Barroso se reúne com presidentes de Supremas Cortes europeias

O presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), ministro Luís Roberto Barroso, estará na Europa na semana de 9 a 13 de outubro para se reunir com os presidentes das Supremas Cortes da Alemanha e do Reino Unido e participar de eventos nas cidades de Frankfurt (Alemanha), Londres (Inglaterra) e Paris (França).

Alemanha

Na segunda-feira (9) pela manhã, a partir das 9h30, em Frankfurt, o ministro Barroso participa, ao lado do presidente do Tribunal Constitucional alemão, Stephan Harbarth, do painel de abertura do Seminário Internacional de Alta Formação “Digitalização e Democracia: Um Diálogo Brasil-Europa”. Às 12h30, ele se reunirá em agenda bilateral com Stephan Harbarth.

Na tarde da segunda e na manhã de terça (10), o ministro acompanhará o seminário.

Inglaterra

Na quarta-feira (11), o presidente do Supremo estará em Londres, onde vai proferir palestra no curso “New Trends in The Common Law: Digital Governance and the Rule of Law”, abordando o tema da liberdade de expressão, mídias sociais e fake news. O evento ocorrerá a partir das 9h e será realizado no Institute of Advanced Legal Studies.

Nesse mesmo dia, à tarde, o ministro se reunirá com o presidente da Corte Suprema britânica, Lord Reed of Allermuir. Após, ele continuará acompanhando o curso, para finalizar o dia em jantar com o embaixador do Brasil em Londres, Antonio Patriota, e outras autoridades. Na quinta (12), continuará a acompanhar o evento no Institute of Advanced Legal Studies.

França

Na sexta-feira (13), o ministro estará em Paris para participar de painel do Fórum Esfera – Paris. A partir das 9h, falará sobre Direito e Sustentabilidade Ambiental. O fórum ocorrerá no Pavillon Vêndome. Depois, o ministro se reunirá com embaixador do Brasil em Paris, Ricardo Neiva Tavares.

Com informações do STF