Dupla que usou de violência para invadir casa e assaltar idosos é condenada em SC

Dois homens foram condenados por assalto praticado com violência contra um casal de idosos no oeste do Estado. Eles responderam pelo crime de roubo qualificado, por ser cometido por duas pessoas, com uso de violência ou grave ameaça, emprego de arma branca e também arma de fogo.

A pena, aplicada em sentença prolatada na 2ª Vara Criminal da comarca de Chapecó, foi fixada em 12 anos, quatro meses e 24 dias de reclusão – para cada acusado, em regime fechado, incluída ainda a condenação por porte ilegal de arma de fogo. O crime ocorreu em Paial, em setembro do ano passado.

A denúncia apresentada informa que a dupla chegou na residência dos idosos – onde também se encontrava uma vizinha – por volta de 15h30 do dia 21 de setembro de 2022. Os homens pediram informações sobre a existência de gado à venda para, na sequência, anunciarem o assalto, com pistola e um facão em mãos. Já no interior da casa, o morador foi atingido por um “pranchaço” com a arma branca e ameaçado com a arma de fogo encostada na cabeça. Os assaltantes buscavam por dinheiro.

As vítimas foram mantidas deitadas de bruços em um quarto, sob ameaça constante feita com uso da pistola, enquanto o outro homem separava os objetos que foram levados: uma televisão, um ventilador, quatro smarthphones, um aparelho de CD/DVD/Blueray, uma serra elétrica, um cilindro de pão, dois cobertores, R$ 914 em dinheiro, uma espingarda e um revólver. Os dois, contudo, foram presos em Chapecó, assim que chegaram na cidade, e os objetos foram recuperados.

Os advogados de defesa dos acusados recorreram da sentença e aguardam julgamento do Tribunal de Justiça de Santa Catarina (Autos número 5027912-18.2022.8.24.0018).