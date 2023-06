Divergência Vencida: houve abuso de poder sim, diz Floriano Marques, do TSE

O Ministro Floriano de Azevedo Marques, do TSE- Tribunal Superior Eleitoral, rompeu o empate técnico sobre o destino de Bolsonaro. Agora é 2×1. Marques iniciou seu voto examinando preliminares, e disse que não há incorreção na juntada da minuta golpista encontrada na casa de Anderson Torres, pela Polícia Federal nos autos que apura o abuso do poder político de Bolsonaro. No mérito, defende a suspensão dos direitos políticos do ex-presidente.

Floriano Marques, em voto que se alinhou ao do Relator Benedito Gonçalves, fundamentou que o ex-presidente ‘primou pela difusão de desinformação e acusações falsas ou improvadas” contra o sistema eleitoral, e concluiu que a finalidade foi a de angariar benefícios políticos próximo às eleições de 2022.

Bolsonaro quis “emular sua estratégia eleitoral, em benefício próprio, agindo de forma anormal e imoral e, sobremaneira, grave”, enfatizou o ministro, concluindo pelo abuso e o desvio da autoridade do ex-presidente da República. O julgamento segue. Na sequência o voto será o do Ministro André Ramos Tavares.