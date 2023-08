Dia do Advogado: Simonetti enumera em entrevista prioridades da gestão

No Dia do Advogado, 11 de Agosto, o presidente da OAB Nacional, Beto Simonetti, falou ao site Decisor Brasil sobre os principais desafios de sua gestão e fez um balanço da primeira metade de seu mandato à frente da maior entidade civil do país, com 1,3 milhão de advogadas e advogados inscritos.

“A atuação da Ordem dos Advogados do Brasil é norteada pela defesa dos direitos e garantias da advocacia. É um desafio constante fazer valer o conjunto de leis que garantem uma atuação livre, paritária com os demais operadores do direito e qualificada para que o cidadão que busca justiça, por meio de uma advogada ou de um advogado, confie que terá sua cidadania respeitada”, afirmou. Para Simonetti, “hoje, quatro temas são mais urgentes para a classe: a defesa das prerrogativas; a interiorização da OAB; a luta pela correta fixação de honorários; e a Reforma Tributária”.

Com informações da OAB Nacional