Defensoria realiza visita ao nucleo de inteligencia em segurancaes colar na sede da seduc

A Defensoria Pública do Estado do Amazonas (DPE-AM) realizou uma visita de cortesia ao Núcleo de Inteligência e Segurança Escolar (Nise), instalado na sede da Secretaria de Estado de Educação (Seduc), localizada na Rua Waldomiro Lustoza, 250, Japiim II, zona sul de Manaus.

O Nise foi criado em abril desse ano com a finalidade de inibir ataques e crimes de ameaça, racismo, bullying, ciberbullying, uso abusivo de drogas, tráfico de entorpecentes e quaisquer outras ações que se configurem em transgressões no interior das escolas contra estudantes, profissionais da educação ou mesmo contra a estrutura das unidades da rede estadual de ensino.

A visita teve como objetivo a articulação de uma parceira entre as instituições para o fortalecimento do combate, da prevenção à violência nas escolas do Amazonas, além da educação em direitos na era digital.

Estiveram presentes o defensor público geral, Ricardo Paiva, o coordenador do projeto Defensoria Digital, defensor Marcelo Pinheiro, a secretária de estado de educação, Kuka Chaves e o coordenador do Nise, delegado Denis Pinho.

“A atuação da Defensoria no enfrentamento à violência nas escolas se mostra necessária. Precisamos unir forças para entender quais estratégias devem ser utilizadas, para alcançarmos êxito nesse combate”, afirmou o defensor geral.

A reunião faz parte de uma série de tratativas que foi iniciada há três meses pela coordenação da Defensoria Digital, com o intuito de, ao final, firmar um Termo de Cooperação Técnica entre os órgãos. A expectativa é que as formalidades sejam concluídas em dois meses.

“A Defensoria vai entrar com o material teórico sobre os impactos das tecnolgias na população infanto-juvenil, e utilizar a estrutura que a Seduc vai nos fornecer para ouvir os estudantes, professores e responsáveis a fim de criar posturas preventivas, que possam desenvolver a cidadania digital”, ressaltou o defensor Marcelo Pinheiro.

Segundo a secretária de educação do Amazonas, Kuka Chaves, a parceria com a Defensoria reforça a atuação na capital e no interior. “Vamos receber o suporte na parte de conversas e aconselhamento, o psicossocial, quesito essencial para que o trabalho seja completo e efetivo”, destacou a secretária.

Para o coordenador do Nise, delegado Denis Pinho, a integração entre os órgãos é muito importante para que cada pasta atue preventivamente na sua função. “O Nise possui um comitê interinstitucional que congrega vários órgãos para agregar e somar, a fim de evitar que ocorram eventos adversos no ambiente escolar, protegendo alunos, professores e gestores”, afirmou o delegado.

Com informações da DPE-AM