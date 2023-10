Concurso para advogado da União: candidatos são convocados para provas orais

O resultado final da inscrição definitiva e a convocação para a etapa da prova oral do concurso público para ingressar na carreira de advogado da União foram divulgados nesta terça-feira (10/10).

A próxima etapa da seleção será realizada entre os dias 21 e 23 de outubro. Já foram realizadas as etapas de provas objetivas, provas discursivas e de inscrição definitiva, para a apresentação de documentos que comprovem um mínimo de dois anos de prática forense. Após a prova oral, serão realizadas as etapas de sindicância de vida pregressa, de caráter eliminatório, e de avaliação de títulos, de caráter classificatório.

O concurso

O concurso para advogado da União é um dos três certames em andamento para as carreiras da Advocacia-Geral da União. A AGU abriu 300 vagas para as carreiras de advogado da União, procurador federal e procurador da Fazenda Nacional, sendo 100 vagas para cada uma delas. O concurso para advogado da União contou com mais de 22,6 mil candidatos.

O edital de resultado final na inscrição definitiva e de convocação para a prova oral do concurso de procurador federal está previsto para ser divulgado no dia 19 de outubro. O concurso de procurador da Fazenda ainda está na fase de divulgação do edital de resultado provisório na inscrição definitiva, previsto para esta terça-feira (10/10).

Com informações da AGU