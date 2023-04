Concurseiro: Governo anuncia concurso no Ministério da Ciência, com 814 vagas

O Governo Federal publicou no Diário Oficial da União a Portaria nº 1.369/2023, do Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos, em que autoriza a realização de concurso público para o provimento de 814 (oitocentos e quatorze) cargos no quadro de pessoal do Ministério da Ciência e da Tecnologia. O prazo para a publicação do edital de abertura do concurso público será de até seis meses, contados a partir de hoje, data da publicação do ato.

A publicação prevê o preenchimento de (03)três) cargos de nível superior, com vagas assim distribuídas: 296 vagas para Analista em Ciência e Tecnologia; 253 vagas para Pesquisador e 265 vagas para Tecnologista. Todas se exige formação de curso superior. Os salários ainda não foram divulgados. Será o primeiro concurso a ser realizado no Ministério da Ciência, Tecnologia e Informação desde 2012.