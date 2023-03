Competência para julgamento de Cláudio Castro, governador do Rio, provoca impasse no STJ

Desvios na área da Saúde, no Rio de Janeiro, firmaram o impeachment do ex-Governador, Wilson Witzel, além de responder a uma ação penal na primeira instância, onde também é acusado o ex-governador, da época, coincidentemente, o atual Governador do Estado. A denúncia também envolve um deputado estadual da Assembleia do Rio, André Ceciliano, do PT. O processo subiu ao STJ, e esteve em pauta de julgamento no dia de hoje, exatamente porque envolve também, o nome de Castro.

O Ministro Relator, Benedito Gonçalves, sugeriu que o caminho natural do processo seria o Tribunal Regional Federal da 2ª Região, o TRF². Com Gonçalves não concordou o Ministro Luís Felipe Salomão. Para Salomão, o caso, por envolver Castro, que está no exercício do mandato, atrai a competência do próprio STJ para o processo e julgamento da causa. Houve pedido de vista pela Ministra Nancy Andrighi, e o processo foi suspenso.