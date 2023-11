Compatibilidade de acumulação de cargos não pode ser barrada sob pretexto de limite de horas

Por unanimidade, a 1ª Turma do TRF da 1ª Região deu provimento à apelação de uma servidora pública contra a sentença, da 16ª Vara da Seção do Distrito Federal, que julgou improcedente pedido de acumulação de cargos privativos na área da saúde.



A apelante é técnica de enfermagem que trabalha no Hospital das Forças Armadas (HFA) e também no Hospital Universitário de Brasília (HUB). Ela totaliza uma carga horária de acima de 60 horas semanais.



A União sustentou que a servidora não poderia ultrapassar a carga horária de 60 horas semanais, conforme determina parecer da Advocacia Geral da União (AGU). A técnica alegou que a Constituição Federal garante a cumulação dos cargos quando há compatibilidade de horários, sem impor limite de carga horária.



A relatora do caso, desembargadora Federal Gilda Sigmaringa Seixas, ressaltou que, não tendo a Constituição fixado limite de horários para a jornada semanal, é incabível fazê-lo por meio de ato administrativo, não podendo, sob o pretexto de regulamentar dispositivo constitucional, criar regra não prevista na norma matriz.

“Assim, não merecem provimento os argumentos da União de que não se poderia ultrapassar a carga horária de 60 horas semanais, limitação esta que não se encontra prevista na CF/1988”, concluiu a desembargadora.



Processo: 0001713-05.2015.4.01.3400/DF

Fonte TRF