Comissão temporária dos ianomâmis ouve representantes do governo nesta terça

A comissão temporária criada para acompanhar situação dos ianomâmis segue, nesta terça-feira (11), a partir das 8h, a ouvir representantes do Poder Executivo sobre as ações para solucionar a crise humanitária na Terra Indígena, que foi invadida por garimpeiros nos últimos anos. Na 9º audiência pública da comissão, o foco estará nas causas e possíveis soluções de curto, médio e longo prazo.

Foram convidados o representante do Ministério da Defesa, Marcelo Mendes Mello, o secretário de Acesso à Justiça do Ministério da Justiça e Segurança Pública, Marivaldo de Castro Pereira, e um representante do Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania.

O prazo de funcionamento da comissão é de 120 dias. Criada inicialmente com cinco membros, o colegiado teve o número de integrantes aumentado para oito, conforme requerimento aprovado em Plenário. O senador Chico Rodrigues (PSB-RR) é o presidente e o senador Dr. Hiran (PP-RR), o relator.

A reunião acontecerá no Anexo II, Ala Senador Alexandre Costa, Plenário nº 19 e será interativa, transmitida ao vivo e aberta à participação dos interessados por meio do portal e-cidadania ou telefone da ouvidoria do Senado.

Como participar

O evento será interativo: os cidadãos podem enviar perguntas e comentários pelo telefone da Ouvidoria do Senado (0800 061 2211) ou pelo Portal e‑Cidadania, que podem ser lidos e respondidos pelos senadores e debatedores ao vivo. O Senado oferece uma declaração de participação, que pode ser usada como hora de atividade complementar em curso universitário, por exemplo. O Portal e‑Cidadania também recebe a opinião dos cidadãos sobre os projetos em tramitação no Senado, além de sugestões para novas leis.

Fonte: Agência Senado