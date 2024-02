CNJ lança #BlocodoRespeito: campanha de conscientização contra o assédio no Carnaval

O Conselho Nacional de Justiça promove, de 3 a 17 de fevereiro, o #BlocoDoRespeito, uma campanha que busca conscientizar e prevenir situações de assédio e outras violências, durante as festividades do Carnaval.

A campanha será impulsionada pelas redes sociais do Conselho com mensagens diárias durante o período e busca enfatizar a importância da igualdade e do respeito aos direitos de todas as pessoas, independentemente de origem, gênero ou orientação sexual e tem por referência o movimento e protocolo Não é Não! As publicações também reúnem informações de utilidade pública e serviços oferecidos pelo Poder Judiciário e outras instituições para os foliões e as foliãs.

“O carnaval é uma festa democrática, caracterizada pela diversidade”, lembra a secretária-geral do CNJ, Adriana Cruz. Ela ressalta que, entre outras atribuições, é papel do órgão promover a conscientização de direitos e ações que previnam violências. “Para que todos possam participar com alegria dessa grande festa, é fundamental a presença do respeito”, completa.

Para contribuir para a diminuição do assédio, da violência e de infrações no período do Carnaval, o CNJ aposta em parcerias de Tribunais Superiores e Regionais, instituições públicas, além de artistas e influenciadores brasileiros. Entre eles, Daniela Mercury e Alok, que integram o Observatório de Direitos Humanos do CNJ e atuam como embaixadores do #BlocoDoRespeito.

Grandes artistas do Carnaval também vão aderir à causa, como os cantores e compositores Bell Marques, Durval Lima e Léo Santana. Artistas com voz ativa em defesa das mulheres também apoiam a campanha, como a modelo e empresária Luiza Brunet. A campanha também conta com o apoio de escolas de samba do Rio de Janeiro, da Inframerica, do Detran-DF, da Secretaria da Mulher do DF e de prefeituras de diversas cidades.

Com informações do CNJ