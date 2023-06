CNJ apresenta, nesta quinta (15/6), método de pesquisa para avaliação de políticas Judiciárias

O Conselho Nacional de Justiça (CNJ), por meio do Departamento de Pesquisas Judiciárias (DPJ), retoma, na quinta-feira (15/6), o seminário da série Como fazer Pesquisas Empíricas Aplicadas a Políticas Judiciárias. A partir das 17h, magistrados e magistradas, servidores e servidoras do Judiciário e integrantes dos grupos de Pesquisas Judiciárias debatem a pesquisa-ação como método de pesquisa no Judiciário.

O seminário chama a atenção para a importância do emprego dos levantamentos empíricos para o acompanhamento das políticas judiciárias por parte dos tribunais. Um dos objetivos, de acordo com os organizadores, é mostrar a relevância do conhecimento acadêmico e científico para aqueles que lidam diariamente com a prestação jurisdicional.

O evento, que será transmitido pelo canal do CNJ no YouTube, também integra as ações de capacitação capitaneadas pelo DPJ para explicar os fundamentos da pesquisa empírica, como produzir dados e como analisá-los, entre outras etapas relevantes do processo de construção de pesquisa empírica aplicada ao direito.

Rede de pesquisas

A série de seminários se relaciona com a Resolução CNJ n. 462/2022, que instituiu a Rede de Pesquisas Judiciárias e normatizou a criação dos grupos de pesquisas judiciárias (GPJ) nos órgãos da Justiça. Após a resolução, a Rede de Pesquisas Judiciárias (RPJ) passou a gerenciar os dados, as estatísticas e a produção de estudos do Poder Judiciário.

Já os grupos de pesquisas judiciárias são multidisciplinares, integrados por profissionais do quadro efetivo dos tribunais com experiência comprovada nas áreas de pesquisas e análise de dados. Esses grupos têm a atribuição de gerir a base de dados dos tribunais. Outra tarefa é supervisionar as remessas de dados ao CNJ, buscando, ainda, o fomento à elaboração de estudos e diagnósticos, tendo como principal fonte a Base Nacional de Dados do Poder Judiciário (Datajud).

Serviço:

Pesquisa-ação como método de pesquisa no Judiciário

Público-alvo: integrantes dos GPJs, magistrados, servidores do Poder Judiciário e pesquisadores

Data: 15/6 (quinta-feira), às 17 horas

Local: Plataforma Cisco Webex Meetings, com transmissão pelo canal do CNJ no YouTube.

Com informações do CNJ