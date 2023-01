Carla Zambelli é alvo de busca e apreensão de armas pela PF, por determinação do STF

O ministro Gilmar Mendes, do Supremo Tribunal Federal (STF), autorizou nesta terça-feira (03/01), a busca e apreensão de armas na casa da deputada federal, Carla Zambelli (PL). Zambelli é alvo de investigação após perseguir um homem negro com uma arma em 29 de outubro, às vésperas do segundo das eleições de 2022, em São Paulo.

Gilmar já havia determinado que Zambelli entregasse a pistola que usou para perseguir o homem, a pedido da PGR. A parlamentar cumpriu a decisão no dia 27 de dezembro.

No vídeo, a deputada lamenta “hoje eu sofri busca e apreensão, a mandado do STF, para a entrega de outras três armas que eu tenho. Apesar de ter entregue espontaneamente minha G3C 9mm, eles levaram também minha 380 Taurus, uma Ruger 9mm e uma arma de coleção 38 que eu tenho.”

”O que me causa não só muita frustração, mas também revolta é saber que esse mesmo STF, por exemplo, tem agido para proibir ações em morros onde a gente sabe que tem armas ilegais, onde existem estupradores, assassinos e traficantes de droga”, disse Zambelli.

Assista o vídeo: