Campanha 24 horas pelo Diabetes tem apoio do TRT-11

O diabetes é uma doença silenciosa que também afeta a saúde ocular e pode causar a retinopatia diabética. Promovida pelo Conselho Brasileiro de Oftalmologia (CBO), a quarta edição da Campanha 24 Horas pelo Diabetes tem o apoio do Tribunal Regional do Trabalho da 11ª Região (AM/RR). Além de divulgar a iniciativa, os prédios do TRT-11 receberam iluminação azul, cor símbolo da campanha.

De acordo com o presidente do TRT-11, desembargador Audaliphal Hildebrando da Silva, é importante o apoio maciço das instituições públicas e privadas a esta iniciativa, que versa sobre saúde e prevenção. “Trata-se de uma tema relevante, que conta com o apoio da Justiça do Trabalho da 11ª Região”, salientou o dirigente. A mobilização multidisciplinar on-line ocorre anualmente para conscientização sobre a importância da prevenção, diagnóstico e tratamento precoce da retinopatia diabética. Este ano, será realizada no dia 25 de novembro, último sábado do mês, a partir das 9h (no horário de Brasília), com uma maratona transmitida pelos canais oficiais do CBO nas redes sociais.

O objetivo é oferecer conteúdo de qualidade para aqueles que convivem com a doença ou desejam entender melhor seus mecanismos e formas de prevenção, controle e tratamento, por meio de palestras, debates, entrevistas e reportagens. Ao longo do mês de novembro, oftalmologistas de vários lugares do país desenvolvem diversas ações de atendimento presencial.

Programação

Com a participação de diversas especialidades médicas, o “24h pelo Diabetes” oferece ao público um conteúdo completo voltado à conscientização sobre a doença, desde a explicação de mitos e verdades relacionados à diabetes até debates que abordam questões sobre políticas públicas e direitos do paciente no Sistema Único de Saúde (SUS). Toda a programação foi construída com o intuito de fornecer informações seguras e de qualidade ao público, com mensagens claras e objetivas, podendo representar também um suporte para a criação de novos hábitos de autocuidado que minimizem os efeitos da condição, como dicas culinárias e orientações relacionadas a práticas esportivas.

Para esclarecer diversas dúvidas recorrentes na rotina de milhares de pessoas, um dos destaques é o quadro “Pergunte ao Doutor”. Por se tratar de uma doença multifatorial, várias fontes médicas foram selecionadas para responder às questões sobre diabetes e suas consequências. “Queremos proporcionar ao público uma verdadeira imersão em saúde e autocuidado. Para isso, contaremos com uma abordagem multidisciplinar, facilitando a compreensão da diabetes como uma condição que requer a incorporação de novos hábitos em diversos setores da vida do paciente, bem como a importância do diagnóstico precoce e do tratamento contínuo”, explica Cristiano Caixeta Umbelino, presidente do CBO.

Canal oficial

Todas as atividades da maratona serão transmitidas no canal oficial do CBO no YouTube ao longo do dia 25 de novembro. A ação faz parte da programação do Novembro Azul, uma campanha nacional que destaca os cuidados e a prevenção contra o diabetes. Durante o mês, oftalmologistas de várias partes do Brasil organizam mutirões de atendimento para pessoas que vivem com esse problema. Nessas reuniões, os interessados são atendidos com exames específicos voltados principalmente para o diagnóstico precoce da retinopatia diabética.

O site do “24h pelo Diabetes” – edição 2023 – será atualizado ao longo do mês de novembro com diversos conteúdos relacionados ao tema, como vídeos educativos, podcasts e depoimentos de celebridades em apoio à campanha. No menu “Edições Anteriores”, também é possível acessar o trabalho desenvolvido nas campanhas dos anos de 2020, 2021 e 2022. Confira o folder sobre a retinopatia diabética e o e-book da campanha. Acesse o canal do CBO no YouTube.

Com informações do TRT-11