Bolsonaro ainda posa de presidente em redes sociais e aborrece Luiz Inácio Lula da Silva

Mais um capítulo do Governo Lula contra as redes sociais pode seguir com a provocação da Justiça. Há incômodo no Planalto com o fato de que a Linkedin mantenha em suas plataformas o ‘currículo’ de Jair Bolsonaro como 38º Presidente da República, como se não houvesse sido sucedido pelo atual Chefe do Executivo Federal. Deus, Pátria, Família e Liberdade, estão expressos com o uso da logomarca do Governo Federal nas páginas de Bolsonaro.

A conta do ex-presidente da República segue atualizada como se permanecesse há mais do que os 4 anos de mandato iniciado em 2019, após as eleições do ano de 2018 disputada com Fernando Haddad. Bolsonaro ostenta na página pessoal, com “Perfil oficial do #GovernoDoBrasil, e anuncia que todos podem participar do Governo e ficar sabendo sobre ações e serviços para o seu dia a dia”

Várias são as publicações de Bolsonaro, ostentando a qualidade de Presidente. Essa postura, ante o incômodo que tem despertado no Palácio do Planalto poderá levar o Governo Federal à Justiça, pedindo a adoção das providências pertinentes. Dentro desse contexto, o ex-presidente também se utiliza de seu canal no Telegram, onde faz registros que tendem a uma interpretação de que também ainda esteja no comando do Governo Federal.