Beto Simonetti recebe homenagens por reconhecimento de contribuição a Juizados

O presidente da OAB Nacional, Beto Simonetti, recebeu, nesta segunda-feira (10/4), uma placa do Fórum Nacional dos Juizados Especiais (Fonaje) em homenagem por sua dedicação e contribuição para o aperfeiçoamento do sistema dos Juizados Especiais. A honraria foi entregue em mãos pelo então presidente da entidade à época da concessão da honraria, Alexandre Chini, em 2 de dezembro de 2022.



“É uma honra ser reconhecido por colaborar com o aperfeiçoamento desse sistema tão importante ao Judiciário. Muito obrigado ao Fonaje, ao Chini e ao atual presidente Johnny Clemens por esse reconhecimento”, agradeceu Simonetti.



O presidente da OAB Nacional ainda ressaltou a importância do diálogo entre a advocacia e o Judiciário, tendo o Juizado Especial como palco importante da Jovem Advocacia brasileira. “Nós contamos com a sensibilidade dos juízes que estão à frente do Fonaje – uma iniciativa deflagrada durante a presidência do Chini, que se mostrou extremamente sensível às pautas que prestigiam a advocacia, e assim seguiu com a atual gestão, de Clemens. É a sensibilidade de homens como Clemens e Chini que tem construído esse melhor acesso à Justiça, com maior celeridade, o que beneficia não só a advocacia como a sociedade”, disse.



Livro



No encontro, Simonetti também recebeu um exemplar da obra “Novos caminhos do texto: aprimoramento em interpretação e produção textual”. O livro é de autoria de Alexandre Chini e do professor adjunto da Universidade do Estado do Rio de Janeiro (UERJ) Marcelo Moraes Caetano e tem o prefácio assinado pelo próprio Simonetti. A publicação foi editada pela OAB Editora e está disponível na biblioteca digital da Ordem.



A obra traz uma análise detalhada das marcas de oralidade contrastadas com a norma culta da língua portuguesa. O livro aprimora habilidades de argumentação, retórica, léxico e adequação vocabular, considerando diferentes contextos e perspectivas textuais. Além disso, apresenta soluções e reflexões relevantes sobre expressividade, emotividade e figuras de linguagem. Com exercícios práticos e gabaritos comentados ao final de cada capítulo, trata-se de uma ótima ferramenta para estudantes e profissionais que desejam aperfeiçoar suas habilidades linguísticas.



“É uma obra que deve permanecer à mão do consulente, em constante diálogo com todos aqueles que desejam ou precisam compreender e aperfeiçoar as minúcias do texto escrito em suas filigranas, enveredando pelos caminhos da compreensão detalhada desta grande arte dúplice: escrever e interpretar”, escreveu Simonetti no prefácio.