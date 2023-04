Auditoria da CGU aponta irregularidades em serviços de fretamento de aeronaves em distrito indígena

Auditoria da Controladoria-Geral da União (CGU), publicada nesta quarta-feira (19/4), aponta a ocorrência de irregularidades em licitação e execução do respectivo contrato, firmado pelo Distrito Sanitário Especial Indígena Guamá-Tocantins (Dsei/Guatoc) com a empresa Piquiatuba Táxi Aéreo Ltda. O contrato prevê a prestação de serviços de fretamento de aeronaves, do tipo táxi-aéreo, com transporte de pessoas, cargas comuns e perigosas, missões de trocas de equipe e remoção aérea e aeromédica, com o uso de sistema informatizado de controle e supervisão de aerotransporte.

Os trabalhos da CGU evidenciaram, resumidamente, subcontratação irregular de terceiros para a prestação de serviços, utilização de aeronaves privadas em operações comerciais e uso de aeronaves com capacidade técnica inferior à exigida no contrato e termo de referência. Também foram identificados atestes de “prestações de contas” e pagamentos sem documentos mínimos, superfaturamento no quantitativo de horas voadas e disponibilização de aeronaves em quantitativo inferior ao exigido no contrato.

A CGU emitiu recomendações para a criação de mecanismos de controle e monitoramento da execução de contratos. A auditoria também indicou a abertura de procedimentos administrativos com o objetivo de apurar prejuízos e o respectivo ressarcimento de valores pagos, além de abertura de procedimento administrativo para apuração de responsabilidade de servidores pela não observância da execução contratual.

Clique e acesse a íntegra do relatório

A auditoria da CGU foi realizada em função de situações presumidamente irregulares atribuídas a contratos firmados pela Piquiatuba com diversos Distritos Sanitários Especiais Indígenas (Dsei) para o fornecimento do serviço de fretamento de aeronaves. O Dsei/Guatoc foi o distrito selecionado para análise uma vez que, no período de 2016 a 2021, foi a unidade que realizou o maior volume em pagamentos para a empresa.

Atuação da CGU em saúde indígena

O relatório de auditoria divulgado nesta quarta-feira (19/4) pela CGU integra um rol de outras iniciativas do órgão com foco nas ações de Saúde Indígena. Dentre elas, destaca-se outro trabalho de auditoria, publicado no último dia 16 de março, que buscou avaliar o contrato de fornecimento de refeições para pacientes e acompanhantes nas Casas de Saúde Indígena de Canarana, Querência, Gaúcha do Norte e Sinop/MT, vinculadas ao Dsei Xingu/SESAI/MS. Confira aqui a íntegra desse relatório.

A CGU também realiza um trabalho de avaliação, juntamente com a Secretaria de Orçamento Federal (Sof/MPO) e o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea), que explora o problema da baixa oferta de ações e serviços de saúde indígena voltados aos diferentes perfis epidemiológicos e contextos culturais da população indígena. O resultado desse trabalho está previsto para ser publicado nas próximas semanas.

Também está em andamento pela CGU, em parceria com o TCU, uma auditoria para avaliar as causas da vulnerabilidade dos povos indígenas, em especial do povo Yanomami. O trabalho busca apoiar o Ministério da Saúde em ações imediatas e eficazes para superar a crise sanitária e humanitária pela qual passa a Terra Indígena Yanomami.

Há ainda uma fiscalização, também em andamento, nos Distritos de Saúde Indígena localizados no Estado de Roraima (Yanomami e Leste) a fim de levantar informações situacionais que possam ser úteis para a propositura tanto de ações imediatas, bem como para subsidiar futuros trabalhos da CGU orientados às políticas para os Povos Indígenas.

