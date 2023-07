Agressores de Moraes começam a ser ouvidos pela Polícia Federal

Nas investigações então encetadas pela Polícia Federal, sobre as apurações das agressões das quais foi alvo o Ministro Alexandre de Moraes e seu filho, ontem, no Aeroporto de Roma, se centra o nome do empresário Roberto Mantovani Filho, de Santa Bárbaro d’Oeste, São Paulo. O empresário está sendo ouvido pelos Federais em Piracicaba.

Informalmente, antes do apuratório, Mantovani confirmou que viu Moraes no Aeroporto Internacional de Roma, mas que não iria se pronunciar sobre as acusações de ofensas verbais, tampouco sobre a suposta agressão física ao filho do Ministro.

O fato ocorreu após o Ministro Moraes retornar de uma palestra no Fórum Internacional de Direito, realizado pela Universidade de Siena. No Aeroporto, Moraes foi xingado de ‘bandido, comunista e comprado’. Agressões físicas teriam sido lançadas contra o filho de Moraes, que saíra na defesa do pai.

Por crimes contra a honra e ameaça o Inquérito da Federal avança. No dia de hoje ocorre a ouvida do principal suspeito na sede da Polícia Federal. Há previsão de que duas outras pessoas sejam ouvidas na terça feira vindoura: Andreia Mantovani, mulher do empresário e o genro, Alex Zanatta.

As investigações relatam que foi a mulher do suspeito que iniciou o tumulto, ao chamar Moraes de ‘bandido, comunista e comprado’.