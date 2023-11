Admissão do IRDR que decidirá se descontos ilegais causam danos morais presumidos vai a publicação

A Corte de Justiça do Amazonas admitiu, em sessão do Pleno de Desembargadores, que o TJAM deverá examinar, por meio de um Incidente em Recursos de Demandas Repetitivas, a criação de critérios acerca da possibilidade ou não de condenação ao pagamento de danos morais, na modalidade presumida, quando a causa narre o fato de que haja defeitos na prestação de serviços quando a instituição bancária lançar, indevidamente, cobranças nas contas do cliente. O IRDR foi suscitado pelo Desembargador João de Jesus Abdala Simões, do Tribunal de Justiça.A finalidade é a de pacificar o tema no âmbito da magistratura estadual,.

Justificando a decisão, os Desembargadores do Tribunal Pleno registraram, à unanimidade que “é notória a multiplicidade de processos e a divergência entre os órgãos desta Corte, tanto no primeiro quanto no segundo grau de jurisdição Cumpridos os requisitos legais da multiplicidade de feitos e de risco à isonomia e à segurança jurídica,imperiosa é a admissão do presente IRDR”. Determinou-se a suspensão de todos os processos que tramitam com causa de pedir relativa ao tema.

Na data de hoje, 17.11.20223, a Secretaria do Tribunal Pleno, em cumprimento de ordem superior, fez a juntada aos autos da minuta do edital que vai a publicação. É com a publicação que passarão a valer os efeitos da existência da decisão que admitiu o IRDR, com seu efeitos exteriorizados por meio do ato oficial que tem por fim dar conhecimento aos jurisdicionados da deliberação, e sem dúvida, à classe de todos os operadores do direito, aí se inserindo magistrados, advogados, defensores públicos, e aqueles a quem interessar, ainda que reflexamente.

Com o ato oficial, magistrados passarão , oficialmente, amparados no dispositivo de publicação do referido acórdão , a emitir decisões pela suspensão dos processos até o julgamento que pacificará, em definitivo, a matéria pelo Tribunal de Justiça.

Leia o documento: