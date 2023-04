Acusado de roubo de carros de luxo tem prisão mantida tem prisão mantida no RJ

A 3ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Rio negou a concessão de habeas corpus a um dos sete homens acusados de integrar quadrilha especializada em roubo de carros de luxo na Barra da Tijuca e na Zona Sul da cidade. Matheus Diniz Villas Boas, conhecido como Rivotril, foi preso no dia 9 de fevereiro deste ano. Ele foi flagrado em ligações interceptadas pela polícia durante um dos ataques do bando.

De acordo com o relator do processo, desembargador Antônio Carlos Nascimento Amado, a prisão preventiva foi adequadamente fundamentada, tendo em vista a necessidade de garantia da ordem pública, pela periculosidade do acusado, evidenciada pelo modus operandi do delito.

A quadrilha foi identificada pelas ligações telefônicas que realizavam durante todo o tempo das empreitadas criminosas, desde a saída do Complexo do Lins até o retorno para o local, já com o veículo roubado.

Informações: TJRJ