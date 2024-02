Acusado de matar por causa de cocos é condenado

A juíza Muryelle Tavares, titular da Comarca de Vara Única de Magalhães de Almeida, presidiu na última terça-feira, dia 20 de fevereiro, uma sessão do Tribunal do Júri na unidade judicial. No banco dos réus, Francisco das Chagas Mendonça Silva. Ele foi julgado sob acusação de prática de crime de homicídio, que vitimou Fabiano Garcês Pereira. Ao final da sessão, o conselho de sentença decidiu que o réu era culpado. Ele recebeu a pena definitiva de 12 anos de reclusão. O denunciado já estava preso há nove meses.

Constou no Inquérito Policial incluso, que fundamentou a denúncia, que no dia 05 de fevereiro de 2023, por volta das 02h00min, no centro de Magalhães de Almeida, em frente ao “Comércio de Júlio”, o denunciado Francisco das Chagas, conhecido pelo apelido de ‘Tisco’, teria ceifado a vida de Fabiano, a golpes de faca. Gravemente ferida, a vítima ainda foi levada para o hospital, mas não resistiu e faleceu.

ROUBANDO COCOS

De acordo com o apurado pela polícia, o motivo do crime teria sido o fato de a vítima estar subtraindo cocos de Francisco das Chagas. Narrou que, na madrugada do dia dos fatos, a vítima teria ido até a residência do acusado e levado alguns cocos. Ocorreu que, após presenciar a atitude da vítima, teria o denunciado se armado com uma faca e ido atrás de Fabiano, alcançando-o em frente ao bar citado. Ato contínuo, teria o acusado desferido golpes de faca na região do peito da vítima.

Por fim, consta que vizinhos, ao ouvirem a vítima gritando por socorro, saíram à rua, momento em que Fabiano já estava caído, de bruços. Uma vez chamada, a irmã do mesmo ainda o levou ao Hospital Municipal de Magalhães de Almeida, porém, Fabiano já chegou sem vida Ainda consta que, após a prática criminosa, teria o acusado se evadido do local, tomando rumo ignorado.

Com informações do TJ-MA