Acusado de matar homem por ciúmes da ex vai a júri em Alagoas

A 7ª Vara Criminal de Maceió leva a júri popular, nesta quinta-feira (18), o réu Daniel Isaac Bezerra Torres, acusado de encomendar a morte de Cristiano de Oliveira Santos, que mantinha um relacionamento com a ex-companheira do réu. O julgamento terá início às 8h, no Fórum da Capital, no Barro Duro.

O crime aconteceu no dia 2 de janeiro de 2013, no bairro Jaraguá. Segundo a acusação, Daniel Isaac estava ameaçando Cristiano de Oliveira de morte, por sentir ciúmes do relacionamento da vítima com sua antiga parceira.

Ainda de acordo com a denúncia, a vítima estava sentada na porta de casa quando foi surpreendida por dois indivíduos, dentre eles um menor de idade conhecido por “Bebê”. Cristiano de Oliveira foi conduzido a um beco e morto a tiros.

O réu foi pronunciado em agosto de 2016 e será julgado por homicídio qualificado, por motivo torpe. O acusado Welligthon da Silva Valério, citado no processo, foi absolvido em 2018, e um terceiro acusado, Jonathan Pessoa da Silva faleceu, tendo seu processo arquivado.

Com informações do TJ-AL