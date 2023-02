WhatsApp na mira de projeto da fake news ante capacidade de mensagens atingir milhares de usuários

Tramita na Câmara dos Deputados o projeto de lei que visa regulamentar a ‘fake news’ e se avalia endurecer regras que miram em aplicativos de mensagens e redes sociais. A mudança no WhatsApp que permitiu enviar conteúdo a até 5 mil usuários é analisada e tida como ferramenta que tem poder de potencializar a disseminação de notícias falsas. Desta forma, a Câmara pretende endurecer o projeto de lei em curso e novos debates sobre o conteúdo poderão envolver medidas preventivas sobre o uso do aplicativo. A preocupação, em compasso com Flávio Dino, é a de como remover conteúdo com teor golpista dessa plataforma.

O debate na Câmara é sobre o fortalecimento da regulação dos serviços de aplicativos de mensagem após o lançamento no Brasil, no mês passado, da função Comunidades pelo WhatsApp.

Com a nova ferramenta se permite aos usuários do aplicativo a capacidade de organizar até 50m grupos para mandar mensagens para até cinco mil contatos, o que tem conteúdo preocupante, ante o potencial de ampliar a viralização de conteúdos, podendo criar espaço para a disseminação, ainda maior, das fake news.

Essa mudança leva os parlamentares ao entendimento de que mudanças no projeto original do governo devam ser, no mínimo, serem tema de alerta para o ‘sucesso’ dessa iniciativa de combate à desinformação.