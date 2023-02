União entre Lula e Tarcísio em prol de litoral paulista incomoda a bolsonaristas

Os últimos acontecimentos no Litoral de São Paulo têm unido Luiz Inácio Lula da Silva e Tarcísio de Freitas, mas o fato em nada agrada a bolsonaristas. As chuvas históricas que atingiram cidades do litoral paulista, desde sábado, deixaram 40 mortos, sendo 39 em São Sebastião e um em Ubatuba. Sete corpos foram identificados e liberados para sepultamento. O fato uniu em forças o presidente da República e o governador de São Paulo. Tanto Lula quanto Tarcísio têm feito, entre si, várias exaltações.

A tragédia com as chuvas deixou um saldo de 2.400 pessoas fora de casa no litoral de São Paulo. Lula, na ajuda federal a Tarcísio de Freitas registrou que “essa parceria que estamos fazendo é uma fotografia boa para o nosso país”.

Lula afirma que a ocasião se constitui em ‘uma demonstração específica de que é possível exercer a nossa função na democracia mesmo quando a gente pertence a partidos diferentes e pensa diferente ideologicamente. O bem comum do povo é muito mais importante do que qualquer divergência que a gente possa ter”, completou.

No compasso, o Governador de São Paulo agradeceu e disse que ‘isso nos dá amparo, nos dá conforto no momento em que a gente precisa trabalhar em um regime de cooperação’.

Deputados bolsonaristas se incomodaram e reclamaram nos bastidores, não vendo com bons olhos a aproximação.