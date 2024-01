TJAM retoma atividades após recesso forense, quando funcionou em regime de plantão

O Tribunal de Justiça do Amazonas retomou nesta segunda-feira (08/01) as atividades administrativas e judiciais na capital e no interior, após o período de recesso forense, quando funcionou em regime de plantão.

Por lei, as audiências e sessões de julgamento voltarão a ser realizadas quando terminar o período de suspensão, previsto no Código de Processo Civil (Lei n.º 13.105/2015) e no Código de Processo Penal (Decreto-Lei n.º 3.689/1941).

No caso da área cível, o artigo 220 do CPC determina a suspensão de prazos de 20/12 a 20/01 (inclusive). Na área criminal, conforme alteração do Decreto-Lei n.º 3.689/1941 pela Lei n.º 14.365/2022, no artigo 798-A, também está prevista a suspensão no mesmo período, com exceção para processos de prisões de réus, medidas urgentes e procedimentos da Lei Maria da Penha.

Colegiados

As Câmaras Isoladas realizam sessões às segundas-feiras, às 9h, por videoconferência, e a Segunda Câmara Cível e a Terceira Câmara Cível retornam os julgamentos dia 22/01, enquanto a Primeira Câmara Cível voltará a realizar sessão em 29/01.

A Segunda Câmara Criminal também deve retomar os julgamentos em 22/01 e a Primeira Câmara Criminal ainda está a definir a data de retorno.

O Pleno do TJAM realizará sua primeira sessão colegiada no dia 23/01, a partir das 9h, de forma presencial no Plenário Ataliba David Antonio, no térreo da sede do TJAM, com transmissão pelo YouTube. Na pauta estão processos administrativos e judiciais, entre os quais Ações Diretas de Inconstitucionalidade que começaram a ser analisadas em 2023.

As Câmaras Reunidas voltam a realizar as sessões colegiadas no dia 24/01, às 9h, no mesmo plenário e com transmissão pela internet.

As pautas de julgamento dos colegiados são publicadas no portal, de forma antecipada, e podem ser consultadas na página https://www.tjam.jus.br/index.php/2022-publicacoes/pautas-de-julgamento.

Os jurisdicionados também podem verificar as datas de audiências ou julgamentos de processos de seu interesse na página de Consulta Processual do TJAM (https://www.tjam.jus.br/index.php/consulta-processual-tjam), indicando os dados solicitados. Com informações do TJAM