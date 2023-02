TJAM nomeia mais 30 aprovados no concurso de 2019

O Tribunal de Justiça do Amazonas (TJAM) convocou mais de 30 aprovados no concurso público realizado em 2019 – regido pelo Edital n.º 01/2019-PTJ – para o preenchimento de vagas de nível médio e de nível superior nos quadros da instituição e formação de cadastro reserva. Os Atos de nomeação dos novos servidores, assinados pela presidente da Corte, desembargadora Nélia Caminha Jorge, podem ser conferidos no Diário da Justiça Eletrônico (DJe) de segunda-feira (13/02) – nas páginas de 01 a 13 do Caderno Administrativo.

Dos 30 novos servidores, 11 foram nomeados para o cargo de Analista Judiciário – Nível Superior (nas áreas de Contabilidade; Arquivologia; Psicologia; Serviço Social e Medicina do Trabalho) e 19 para o cargo de Assistente Judiciário – Nível Médio.

O concurso realizado pelo TJAM em 2019 teve o seu resultado homologado pelo Tribunal Pleno em 28 de julho de 2020 e no mês seguinte começaram a ser realizadas as nomeações, de acordo com a necessidade do serviço e a classificação dos candidatos aprovados.

Conforme o Edital de lançamento do certame, a contar da data de homologação do resultado, o concurso teria validade de dois anos, prorrogável por igual período. Em 19 de julho do ano passado, com a proximidade do fim da validade, o Pleno do Tribunal aprovou a prorrogação por mais dois anos.

As instruções a respeito dos procedimentos de admissão estão sendo enviadas para os nomeados, por e-mail, pela Divisão de Provimento e Movimentação de Pessoas da Secretaria de Gestão de Pessoas do TJAM.

Com informações do TJAM