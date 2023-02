Gleisi Hoffmann renova mandato no PT até 2025 com super poderes

Gleisi Hoffmann renovou seu mandato no PT- Partido dos Trabalhadores até o ano de 2025 e se torna uma das figuras mais influentes no Palácio do Planalto, ainda que não desfrute de cargo no governo. Gleisi atua intensamente em Brasília e está se firmando como porta voz das demandas políticas de Lula na seara econômica, inclusive no embate com o presidente do Banco Central, Roberto Campos.

A deputada reeleita com votação recorde no Paraná é vista como uma sombra na Casa Civil e Lula coloca todo o seu aval e prestígio sobre Hoffmann. Algumas pendengas comuns no PT podem estar incomodando o presidente, recentemente a que envolve as divergências entre Haddad e Mercadante. Há uma lealdade de Gleisi por Lula, que ninguém questiona e o presidente também espera que a presidente do PT resolva pequenos problemas partidários.