História vai ser implacável com os omissos, diz Gilmar Mendes em referência aos atos golpistas

O Ministro Gilmar Mendes, do Supremo Tribunal Federal, declarou, no dia de hoje, em entrevista a Globo News, que ‘a história vai ser muito implacável com os omissos’, em referência ás falhas de segurança no dia dos atos golpistas, aos 08 de janeiro, em Brasília, quando vândalos depredaram as sedes dos Três Poderes no Distrito Federal.

‘Nós podemos não aceitar funções públicas, ou em algum momento, se elas estão a nos exonerar demais, pedir para sair, mas enquanto estivermos exercendo essas funções precisamos ter noção da dignidade dessa função’, arrematou o ministro.

Sobre o tema desinformação, o ministro firmou que a fake news deve ‘focar de forma muito estrita na responsabilidade dos provedores’. Gilmar vê com simpatia a iniciativa do Governo Lula sobre um pacote de medidas, inclusive batizada ‘Pacote da Democracia’, que visa responsabilizar esses provedores.