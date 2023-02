CNJ mira em 20 juízes por fake news e atos políticos e dois são do Amazonas

Uma relação de 20 magistrados integra procedimentos que são analisados no Conselho Nacional de Justiça e que versam sobre a avaliação de notícias falsas, questionamentos ao processo eleitoral, ofensas e xingamentos a candidatos e até apoio a atos golpistas. Dois desses magistrados são do Judiciário do Amazonas.

Os dois juízes do Amazonas que estão na lista do CNJ são os magistrados Rosália Sarmento e Luís Carlos Valois. Um dos posts de Rosália Sarmento que ficaram na mira do Conselho Nacional de Justiça registrou: “Se você se parecer minimamente comigo, dá um like ou retuite, assim saberei que não sou minoria e que o nosso Brasil ainda tem chance de voltar aos rumos democráticas, em 2023”.

Luís Carlos Valois, entre suas principais publicações, registrou: “A nova é o agente do golpe militar que foi para o Catar levar um pen-drive com informações sigilosas que influenciariam a Fifa a auxiliar na intervenção. O bravo guerreiro teve que levar a esposa porque o dispositivo eletrônico tem um código chave que só destrava com dois DNA’s”.

O CNJ inaugurou hoje (14/02), a apreciação desses procedimentos. A posição do Conselho Nacional de Magistratura é que haja uma conduta incompatível vedada pela Lei Orgânica Nacional desses Magistrados.