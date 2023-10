Testemunhas de chacina na maior cidade do Estado começaram a ser ouvidas na Justiça

A primeira audiência de instrução e julgamento do processo que trata de quatro homicídios e dois cárceres privados, no caso que ficou conhecido como a Chacina do Ulisses Guimarães, aconteceu na tarde desta segunda-feira (9/10) no auditório do Tribunal do Júri da comarca de Joinville.

O crime ocorreu em janeiro deste ano. Na ocasião, segundo a denúncia, quatro homens de uma mesma família, oriundos do Paraná, foram mortos depois de passarem por um “julgamento” de uma facção criminosa. Duas mulheres, também presentes, foram feitas reféns. Os corpos das vítimas só foram encontrados meses após os assassinatos.

A audiência transcorreu sem registro de intercorrências. Foram ouvidas hoje as duas sobreviventes de forma remota e mais uma testemunha presencial. Nova data será marcada para prosseguimento das oitivas, além do interrogatório dos seis réus (quatro homens e duas mulheres). O processo tramita em segredo de justiça.

Com informações do TJ-SC